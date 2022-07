Zweden kruipt door het oog van de naald met late treffer tegen België op EK

Zweden heeft bij het EK voetbal in Engeland na een langslepend duel de halve finales gehaald. In het Engelse Leigh, ten westen van Manchester, werd het in de 92ste minuut 1-0. In de halve finales wacht voor de Zweden thuisland en favoriet Engeland.

Zo sprankelend als de eerste twee kwartfinales, waarin Engeland en Duitsland zegevierden, verliep de kwartfinale tussen Zweden en België allerminst. Zweden, op voorhand favoriet voor een plek in de halve finales, had zoals verwacht wel de overhand.

De ploeg van coach Peter Gerhardsson creëerde na een kwartier spelen een eerste kansje waarbij de Zweedse spits Stina Blackstenius vallend en wel de rebound probeerde binnen te tikken. Dat mislukte door goed ingrijpen van de Belgische keeper Nicky Evrard.

Randje buitenspel

Even later was Evrard kansloos toen ze in een één tegen één wederom tegenover Blackstenius kwam te staan. Na een prachtige steekpass van aanvoerder Kosovara Asllani dacht Blackstenius haar land op voorsprong te zetten.

De videoscheidsrechter dacht daar na het trekken van een paar lijnen anders over; met het puntje van haar schouder stond de Zweedse spits tóch buitenspel. Geen doelpunt.