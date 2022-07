Oud-Trump-adviseur Bannon schuldig bevonden aan minachting Congres

Voormalig adviseur van Donald Trump Steve Bannon is door een rechtbankjury schuldig bevonden aan minachting van het Congres. Bannon werd opgeroepen om te verschijnen voor de commissie van het Congres die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, maar hij weigerde toen.

Bannon kreeg eind september vorig jaar een dwangbevel waarin hem werd opgedragen om voor 7 oktober documenten te overleggen aan de commissie en 14 oktober zelf voor de commissie te verschijnen. Hij hield zich hier niet aan.

Volgens zijn verdediging stonden de data echter nog niet definitief vast en moest daar nog over gesproken worden met advocaten. Hier ging de jury echter niet in mee.

Belangrijke adviseur

Op een later moment wordt door een rechter besloten over de straf. Op beide vergrijpen staat een celstraf van maximaal een jaar en een boete tot 100.000 dollar (ongeveer 98.000 euro).

Bannon had door de onderzoekscommissie vorig jaar gehoord moeten worden over zijn rol in de aanloop naar de bestorming op 6 januari. Hoewel hij geen officiële functie had in de regering van Trump, gold hij wel als een belangrijke adviseur.

Volgens de commissieleden had hij een dag voor de bestorming uitspraken gedaan die suggereerden dat hij al wist wat er zou gaan gebeuren. In een podcast zei hij toen dat "morgen de hel zal uitbreken".