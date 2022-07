Lijfarts Biden: toestand president gaat vooruit, reageert goed op medicijnen

De toestand van de Amerikaanse president Biden is verbeterd ten opzichte van gisteren. Hij testte gisterochtend positief op corona en heeft nog altijd milde klachten, maar reageert tot nu toe goed op het toedienen van Paxlovid, een antiviraal medicijn. Dat meldt zijn lijfarts Kevin O'Connor in een brief.

De president heeft last van een loopneus, moet regelmatig hoesten en is vermoeid. Een gezondheidsonderzoek van de president voordat hij corona kreeg, wees uit dat hij relatief gezond is. Wel slikte hij medicijnen tegen atriumfibrilleren, een hartritmestoornis die vooral bij oudere mensen veel voorkomt.

Omdat Paxlovid niet in combinatie met deze twee medicijnen genomen mag worden, is de president tijdelijk gestopt met deze medicijnen. In plaats daarvan neemt hij tijdelijk lage doses aspirine als alternatieve bloedverdunner.

Lichte verhoging

De president had gisteren lichte verhoging, die met paracetamol is verholpen. De 79-jarige Biden is volledig gevaccineerd en twee keer geboosterd. Daarom verwacht zijn arts dat de president volledig herstelt.

Biden is in het Witte Huis in isolatie gegaan tot hij weer negatief test. Hij blijft ondertussen aan het werk en woont via videoverbindingen vergaderingen bij.

Vandaag sprak hij onder meer met de Nationale Veiligheidsraad, een belangrijk adviesorgaan van hem: