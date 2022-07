Drie vragen over de rol van de Rabobank in de stikstofcrisis

Is het de schuld van de Rabobank? De bank is met afstand de grootste financier van de agrarische sector in Nederland en dus medeverantwoordelijk voor het ontstaan van de stikstofcrisis, klinkt het de laatste tijd bij politieke partijen, maatschappelijke organisaties en partners van de bank. Ook de Rabobank zelf lijkt nu voorzichtig de eigen rol te erkennen: "Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen."

Die handelwijze kenmerkte zich decennialang door het stimuleren van intensivering en schaalvergroting in de landbouw. Maar de schaalvergroting werd "ingezet door de overheid" en voltrok zich "binnen marktomstandigheden die de samenleving schept", werpt de bank meteen tegen.

Hoeveel heeft de Rabobank in de melk te brokkelen? We leggen het uit in drie vragen en grafieken.

Waarom is de landbouw in Nederland zo geïntensiveerd?

De oorsprong van intensieve landbouw ligt kort na de Tweede Wereldoorlog. Eerst was het Nederlandse beleid - en vervolgens het Europese - om efficiëntie en schaalvergroting te stimuleren. Zo moest honger voor eeuwig worden uitgebannen.

Door exportsubsidies, importheffingen, ruilverkaveling en technische innovatie maakten kleinschalige boerenbedrijven plaats voor grote spelers, met de focus op veel productie. Aangejaagd door Europese subsidies werd er meer geproduceerd dan waar vraag naar was, met de bekende melkplassen en boterbergen tot gevolg.

In 1984 werd, om die overproductie te voorkomen, een Europees melkquotum afgesproken. Dat zou 31 jaar standhouden. De gemiddelde melkprijs bleef in al die jaren min of meer gelijk, terwijl je anno 2022 voor hetzelfde geld de helft kan kopen.

Melk levert boeren dus in verhouding veel minder op dan vroeger. Aanhoudende schaalvergroting en intensivering zijn daarom nodig om er niet op achteruit te gaan. Na het afschaffen van het melkquotum in 2015 versnelde dat proces verder, met per bedrijf meer vee en meer megastallen.

Van de stikstofuitstoot is 40 procent afkomstig uit de landbouw, en daarmee draagt de sector verreweg het meeste bij aan de neerslag van stikstof in de natuur. Veehouderij leidt tot uitstoot van ammoniak, een schadelijke stikstofverbinding en een belangrijke veroorzaker van de stikstofcrisis. De uitstoot van ammoniak daalt sinds 1991. Tussen 2013 en 2017 stagneerde die daling, onder meer door het afschaffen van het melkquotum.

De intensivering van de melkveehouderij is te zien aan de daling van het aantal bedrijven, terwijl het aantal koeien redelijk gelijk blijft: