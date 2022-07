Sparta verrast met aantrekken De Guzman: 'Blij om terug te zijn in Rotterdam'

Jonathan de Guzman keert na twaalf jaar terug in de eredivisie. De voormalig speler van Feyenoord, die veertien interlands voor Oranje speelde, tekent een contract voor één jaar met een optie voor nog een jaar. De geboren Canadees komt over van OFI Kreta.

Na zijn periode bij Feyenoord was De Guzman onder meer actief voor Swansea City, Villarreal, Napoli en Eintracht Frankfurt. Hij is de eerste Nederlander die in alle vier de Europese topcompetities heeft gespeeld (de Engelse Premier League, de Spaanse Primera Division, de Italiaanse Serie A en de Duitse Bundesliga). Daarnaast won hij drie nationale bekers.

WK 2014

Ook ging De Guzman mee met het Nederlands elftal naar het WK 2014 in Brazilië. Hij speelde op dat toernooi ruim 60 minuten in de memorabele wedstrijd tegen Spanje, die met 5-1 werd gewonnen.