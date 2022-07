Parijse winkels met airco aan moeten deuren dichthouden

Winkels in Parijs moeten vanaf maandag hun deuren dichtdoen als ze de airconditioning aan hebben staan. Het wordt verboden om de deuren standaard open te zetten voor publiek, omdat daarmee te veel energie wordt verkwist.

"Open deuren zijn niet normaal in een klimaat- en energiecrisis", aldus de socialistische burgemeester Anne Hidalgo. Zij voert de maatregel per decreet in en het nieuwe deurbeleid gaat gelden voor alle ruim 60.000 winkels in de Franse hoofdstad. Winkeliers die niet meedoen kunnen een boete krijgen van 150 euro.

Parijs geeft hiermee gehoor aan een oproep van president Macron. Die wil dat het energieverbruik de komende twee jaar met 10 procent wordt teruggedrongen. Dat is bedoeld om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook uit angst: de energievoorziening kan de komende tijd in gevaar komen door de oorlog in Oekraïne.

"We moeten als hele land ons energieverbruik versoberen", zei president Macron deze maand. "Waarom zou je 's avonds het licht ergens aan laten als het ook uit kan? We gaan alle Fransen vragen om mee te doen. We moeten minder verspillen."

Op vakantie? Wifi uit!

De regering heeft in drie rondes overleg gevoerd met overheden, bedrijven en winkelcentra en supermarkten. Daar zijn verschillende initiatieven besproken. In overheidsgebouwen mag bijvoorbeeld pas de airco aan als het warmer is dan 26 graden. Supermarkten zouden geen open koelvitrines meer mogen gebruiken. Winkelcentra willen etalages en parkeergarages minder lang verlichten.

Particulieren moeten ook een duit in het zakje doen. "Het gaat om kleine gebaren", zei regeringswoordvoerder Olivier Véran. "Als je op vakantie gaat, trek dan alle stekkers uit het stopcontact en zet je wifi uit."

Milieuorganisaties hebben positief gereageerd, maar ze verwijten de regering wel geen stok achter de deur te hebben als bedrijven of gemeenten niets doen. Er komen vooralsnog geen sancties. Dat is bewust beleid van de regering, die hoopt dat iedereen zelf in actie komt.

Het besluit van de hoofdstad Parijs om nu airco-verspilling aan te pakken heeft daarom een belangrijke symbolische waarde. De stad is niet de eerste. Enkele kleinere steden en ook Lyon besloten de afgelopen weken al om winkels met airconditioning te dwingen om hun deuren dicht te houden.