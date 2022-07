Strijdplan Oranje voor kwartfinale EK klaar: 'Zolang wij aanvallen, kunnen zij niks'

"Zolang wij aanvallen, kunnen zij ons niet bedreigen." Bondscoach Mark Parsons van de Oranjevrouwen heeft zijn strijdplan voor de kwartfinale van het EK voetbal tegen Frankrijk aanstaande zaterdag al helemaal klaarliggen. Natuurlijk is hij bewust van wie hij tegenover zich heeft en ook weet hij nog precies hoe het zijn ploeg afgelopen februari verging. Op het vierlandentoernooi in Frankrijk was het gastland met 3-1 duidelijk nog een maatje te groot voor Oranje. "Het is een heel goed team, met absolute topspelers. Maar als wij de kans krijgen, dan kunnen we beter zijn. We moeten de focus op onszelf houden", zegt Parsons. "Wij zijn de afgelopen maanden gegroeid; we zijn dichter tot elkaar gekomen, sterker geworden. Maar zij hebben ook progressie gemaakt. Het wordt - voor de neutrale kijker - een prachtige wedstrijd."

Bondscoach Mark Parsons heeft vertrouwen in zijn ploeg richting de kwartfinale tegen topland Frankrijk. Eerder verloor Oranje nog met 3-1 van het land. "We zijn een andere ploeg dan toen. We zijn dichter tot elkaar, sterker geworden." - NOS

Parsons heeft het volste vertrouwen in zijn ploeg richting de kwartfinales. "Hoe groter het moment en hoe beter de tegenstander, hoe meer dit team transformeert in iets groots", aldus de bondscoach. Spanning Het is iets dat Parsons naar eigen zeggen nog nooit zo heeft gezien bij andere ploegen. "Juist met dit soort wedstrijden voel ik minder stress en heb ik minder zorgen." Maar op het veld moet het gebeuren, dus of daar de stress en zorgen ook minder zijn? Middenvelder Jackie Groenen ziet dat toch net wat anders. "Zo'n knockoutfase geeft een heel ander gevoel. Het brengt een bepaalde spanning met zich mee, maar dat vind ik alleen maar extra leuk", aldus een glunderende Groenen.

De huidige situatie in de knockoutfase van het EK - NOS

Groenen kijkt net als haar coach met vertrouwen richting zaterdag. En die verloren wedstrijd in februari dan? Is dat geen graadmeter? "We stonden niet goed tegen Frankrijk. Het was een pittige wedstrijd, maar ook een ander moment en andere fase." Tijd voor revanche dus. Groenen: "Ja, er gingen daar dingen mis die niet mis hadden hoeven gaan. Nu staat het beter. Natuurlijk is Frankrijk een super sterk team, maar wij moeten echt ons eigen spel blijven spelen." Cruijffiaans Ook de 35-jarige Parsons zegt Frankrijk zeker niet te onderschatten, maar benadrukt nog maar eens dat Oranje er echt wel klaar voor is. "We moeten geduldig zijn, keuzes maken en bij hun voor problemen zorgen. Zolang wij aanvallen, kunnen zij ons niet bedreigen." Waarschijnlijk heeft de bondscoach zijn strijdplan geïnspireerd op wijlen Johan Cruijff. Want soms kan het heel simpel zijn. "Als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren", is een van de befaamde uitspraken van Cruijff.