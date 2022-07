Meisje (17) dat 22-jarige man doodstak in Rosmalen wordt alsnog vervolgd

Een 17-jarig meisje dat wordt verdacht van het doodsteken van een 22-jarige man in Rosmalen, wordt vervolgd voor doodslag en mishandeling. De verdachte werd vlak na de steekpartij vrijgelaten omdat het Openbaar Ministerie uitging van noodweer, maar justitie wil de zaak alsnog laten beoordelen door de rechtbank.

Eind maart ontstond er in Rosmalen ruzie op een overdekt terras tussen het 17-jarige meisje en een 16-jarige vriendin enerzijds en een groep met onder anderen de zus van het latere slachtoffer anderzijds. Na die ruzie kwam de man, de 22-jarige Jordy, ook naar het terras, waarna er volgens het OM een zeer agressieve sfeer ontstond.

Het 16-jarige meisje werd vervolgens van haar stoel gegooid. Haar vriendin hield op dat moment een bestekmes vast. Volgens het OM werd Jordy met het mes gestoken toen hij zich "met geweld" tegen het meisje richtte. Hij overleed kort daarna.

Goed oordeel

Na het steekincident werden de twee meisjes opgepakt. Een dag later werd de 16-jarige verdachte vrijgelaten, omdat duidelijk was geworden dat zij niet had gestoken. Een paar dagen later werd ook de 17-jarige verdachte vrijgelaten omdat er volgens het OM waarschijnlijk sprake was van noodweer. Ze bleef nog wel verdachte in de zaak.

Hoewel justitie nog steeds denkt dat er sprake was van noodweer, wordt het meisje dus toch vervolgd. Volgens de persofficier is het van belang is dat de zaak breder wordt voorgelegd dan alleen aan het OM. "Zodat er een goed oordeel komt", zegt ze tegen Omroep Brabant. "Het is belangrijk dat de rechtbank er ook naar kan kijken."

Verder wil justitie dat de zaak door een rechtbank wordt beoordeeld omdat het OM dat eerlijk vindt tegenover de verdachte en de nabestaanden van het slachtoffer.

Noodzakelijk en passend

Justitie kwam eind maart tot de conclusie dat het om noodweer ging op basis van camerabeelden van de ruzie tussen Jordy en de verdachte. "De beelden zijn voor ons helder. Wij komen nog steeds tot het oordeel dat zij zich heeft verdedigd en dat het nooit de intentie is geweest om Jordy te doden", aldus de persofficier. De reactie van de 17-jarige noemt justitie "noodzakelijk en passend".

De verdachte wordt ook vervolgd voor twee mishandelingen. De zus en vriendin van Jordy zouden voorafgaand aan de steekpartij bij een ruzie buiten het terras klappen hebben gekregen van het meisje.