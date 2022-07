Szymanski debuteerde in 2016 in het betaalde voetbal, namens Legia Warschau. In de zomer van 2019 vertrok hij voor 5,5 miljoen euro van de Poolse club naar Dinamo Moskou. Het afgelopen seizoen was hij basisspeler in Rusland.

De Pool is na Danilo, Mats Wieffer, Mohamed Taabouni en Javairo Dilrosun de vijfde versterking voor Feyenoord.