Geen zorgen Ajax-coach Schreuder om afwezige Ihattaren: 'Als mens vertrouw ik hem'

Ajax-trainer Alfred Schreuder vertelt over de situatie rond Mohamed Ihattaren, die wegens privé-omstandigheden ontbreekt op het trainingskamp in Oostenrijk. - NOS

Schreuder ging onlangs in Nederland nog op bezoek bij Ihattaren, maar wilde verder niet veel kwijt over die ontmoeting. "Dat was om te zien hoe het met hem ging. Ik wilde weten hoe zijn thuissituatie is. Ik vind het belangrijk dat een trainer daar interesse in toont."

Ihattaren leek na een lastige periode bij PSV en in Italië bij Ajax de weg weer omhoog te hebben gevonden. Hij oogde weer fit en in het trainingskamp in De Lutte was hij de grote blikvanger.

Tijdens dat trainingskamp zei hij niet bang te zijn om weer te vallen. "Ik weet wat me te doen staat voor de rest van mijn carrière."

Zorgen over het voormalig PSV-talent heeft Schreuder niet. "Ik heb vertrouwen in hem als mens, daar hebben we het ook met elkaar over gehad. Maar verder weet ik ook niet exact wat er speelt."