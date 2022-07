'Rusland pleegde oorlogsmisdaden in Zuid-Oekraïne'

Russische troepen in de bezette Oekraïense regio's bij Cherson en Zaporizja hebben burgers gemarteld, onwettig opgesloten en laten verdwijnen. Dat schrijft Human Rights Watch (HRW) in een rapport. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt de Russen er ook van dat ze daar krijgsgevangenen hebben gemarteld.

"Russische troepen hebben de bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne veranderd in een zwart gat van angst en totale wetteloosheid", zegt HRW-onderzoeker Yulia Gorbunova. "Marteling, inhumane behandeling en willekeurige op- en insluitingen van burgers zijn voorbeelden van de oorlogsmisdaden die we hebben gedocumenteerd."

Human Rights Watch sprak met 71 mensen uit Cherson, Melitopol, Berdyansk, Skadovsk en tien andere steden in de regio. Deze getuigen beschreven 42 gevallen van willekeurige opsluiting en vele martelingen. Een aantal gevangenen is volgens deze getuigen verdwenen. Twee van de drie gemartelde krijgsgevangenen waar de getuigen melding van maakten, zijn overleden.

'Continu in angst'

Slachtoffers van marteling met wie HRW sprak, vertelden de onderzoekers dat de Russen hen in elkaar sloegen - in één geval met een honkbalknuppel - en soms onder stroom zetten. De behandeling leidde onder meer tot botbreuken, afgebroken tanden, brandwonden, hersenschuddingen en beschadigingen aan ogen.

Een journalist in Cherson heeft het tegen de onderzoekers over een continu gevoel van angst. "Je weet niet wanneer ze voor jou komen en wanneer ze je weer laten gaan." De Russische troepen vertelden vrijwel nooit aan familieleden waar hun naasten waren opgesloten. Sommige gevangenen mochten pas weer gaan als ze schriftelijk of op video toezegden mee te werken met de Russen.

Onder het oorlogsrecht mogen de strijdende partijen weliswaar militairen krijgsgevangen nemen en burgers die een bedreiging vormen interneren, maar krijgsgevangenen mogen niet mishandeld worden en de opsluitingen van burgers mogen niet willekeurig zijn of leiden tot verdwijningen. Marteling en het inhumaan behandelen van gevangenen zijn oorlogsmisdaden en mogelijk misdaden tegen de menselijkheid.