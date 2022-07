Laporte bezorgt Jumbo-Visma vijfde ritzege in Tour en Frankrijk de eerste

Christophe Laporte heeft de negentiende etappe van de Tour de France gewonnen, een overwegend vlakke rit met de finish in Cahors. De Franse renner van Jumbo-Visma was de sprintersploegen te slim af, ging er op 500 meter van de eindstreep vandoor en kon niet meer worden bijgehaald. Het is alweer de vijfde etappezege in deze Tour voor de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg, en pas de eerste voor een Franse renner. Jasper Philipsen kwam als tweede over de streep, Alberto Dainese werd derde en Dylan Groenewegen zevende. De gele trui van Jonas Vingegaard kwam niet in gevaar.

Afbeelding ter illustratie - NOS

De negentiende etappe, van Castelnau-Magnoac naar Cahors over 188,5 kilometer, was zo goed als vlak, met alleen in de slotfase twee niet al te uitdagende colletjes. Voor sprinters als Groenewegen, Fabio Jakobsen en groenetruidrager Wout van Aert leken er dus kansen te liggen. De nummer elf in het klassement, de Spanjaard Enric Mas, stapte niet meer op vanwege een coronabesmetting. Al vroeg gingen vijf renners op avontuur: Taco van der Hoorn, Mikkel Honoré, Quinn Simmons, Matej Mohoric en Nils Politt. Opnieuw klimaatprotest Na ruim dertig kilometer lag de koers, al voor de derde keer deze Tour, stil vanwege klimaatdemonstranten op het parcours. De kopgroep had op dat moment 1.22 voorsprong. Na een korte pauze werd de koers hervat, met dezelfde achterstand voor het peloton.

Voor de derde keer deze Tour de France wordt de wedstrijd onderbroken vanwege demonstranten op de route. Dit keer wordt de kopgroep met Taco van der Hoorn als eerste tot staan gebracht. - NOS

Veel groter werd het gat van de groep-Van der Hoorn niet en na zo'n zestig kilometer koers leek het vijftal al te worden ingerekend. Politt werd inderdaad opgeslokt, maar de andere vier gaven niet op. Pogacar zorgt voor opwinding Na het eerste klimmetje van de dag was het alsnog gedaan met de pret. De groep werd ingerekend door het peloton, dat even in twee stukken was gebroken, waarna Tadej Pogacar voor enige opwinding zorgde. Eerst reed de Sloveen lek en raakte hij op achterstand, en toen hij weer terug was ging hij meteen doodleuk in de aanval op de gele trui. Maar dat liet Van Aert uiteraard niet gebeuren. De groene trui reed het gaatje dicht. Bekijk de reacties van Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Taco van der Hoorn, Jasper Philipsen, Jumbo-Visma-ploegleiders Frans Maassen en Grischa Niermann en Trek-ploegleider Steven de Jongh.