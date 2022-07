Ministerie van VWS openbaart interne communicatie mondkapjesdeal nog niet

Het ministerie van Volksgezondheid wil de interne communicatie over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden zo snel mogelijk naar buiten brengen. Maar dat vraagt "het uiterste" van de ambtenaren die ermee bezig zijn, schrijven de ministers Helder en Kuipers aan de Tweede Kamer.

De Kamer had gevraagd om per direct stukken openbaar te maken waar de Volkskrant al in mei 2021 om heeft gevraagd. Maar dat is volgens de twee ministers onbegonnen werk. Er zijn in totaal 7,2 miljoen documenten die met de mondkapjesdeal te maken hebben.

Het ministerie wil uiterlijk in de tweede helft van augustus een besluit nemen, en de relevante documenten daarna zo snel mogelijk aan de krant en de Kamer verstrekken. Dat zal dan per onderwerp en per maand gebeuren.

Daarnaast zijn er nog circa 5200 pagina's aan sms- en chatberichten tussen toenmalige ministers en een topambtenaar van het ministerie die "op detailniveau" bekeken moeten worden. Daarvoor denkt het ministerie zeker zes tot acht weken nodig te hebben.

"Wij stellen alles in het werk om aan het verzoek zo spoedig mogelijk tegemoet te komen en het verbeuren van dwangsommen te voorkomen", schrijven Helder en Kuipers aan de Tweede Kamer.

350 verzoeken

De rechter bepaalde in januari dat het ministerie van VWS de door de Volkskrant opgevraagde communicatie snel naar buiten moest brengen, op straffe van het betalen van dwangsom van maximaal 15.000 euro.

Tot nu is dat bedrag niet geïnd, meldde de Volkskrant deze week. De krant neemt geen genoegen met het verweer van het ministerie van vandaag en heeft beroep aangetekend bij de rechter.

Het ministerie wijst erop dat er inmiddels meer dan 350 verzoeken liggen op basis van de Wet open overheid (WOO), die allemaal even relevant zijn. De WOO is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en geeft burgers het recht om informatie van de overheid op te eisen.