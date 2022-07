Oekraïne en Rusland tekenen akkoord met VN over graanexport

Oekraïne en Rusland hebben samen met de Verenigde Naties een akkoord gesloten over de export van graan uit Oekraïne. Ook Turkije heeft een rol bij de afspraken. De deal geldt in eerste instantie voor 120 dagen en werd bekrachtigd in Istanbul.

Er komt een coördinatiecentrum in Istanbul, waar VN-medewerkers met Turken, Oekraïners en Russen samenwerken aan de graanexport per schip. Er zijn afspraken gemaakt over hoe de schepen veilig kunnen varen vanuit bijvoorbeeld de Oekraïense havenstad Odessa, omdat er zeemijnen in de Zwarte Zee liggen. Ook worden de graanschepen in Turkse havens geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen wapens worden vervoerd.

Rusland en Oekraine hebben afgesproken om de graanschepen die betrokken zijn bij het initiatief niet aan te vallen.