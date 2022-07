Vanavond op tv: Voorlopig laatste hoorzitting over Capitoolbestorming • Graandeal is rond

Deal over de export van Oekraïens graan is rond

In Istanbul ondertekenen Rusland, Oekraïne, Turkije en de VN vandaag een akkoord over veilige vaarroutes door de Zwarte Zee, voor vrachtschepen met Oekraïens graan. Die schepen kunnen door de oorlog lange tijd niet varen, en daardoor ligt er meer dan 20 miljoen ton graan vast in Oekraïne. Veel landen zijn afhankelijk van Oekraïne voor graan, en kampen daardoor met tekorten.

In ruil voor het akkoord wilde Rusland dat de sancties tegen het land worden verlicht. In hoeverre krijgen de Russen hun zin? En wat zijn daar de gevolgen van? We praten er in de studio over met Paul van Hooft, politiek analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.