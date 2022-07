Stabiele vrije training De Vries in Frankrijk, Verstappen tweede achter Leclerc

Nyck de Vries heeft in de wagen van Lewis Hamilton op de eerste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk de negende tijd neergezet. Max Verstappen werd tweede achter Charles Leclerc van Ferrari. Diens stalgenoot Carlos Sainz kreeg vrijdag een gridstraf van tien plekken. Het was voor De Vries de tweede keer dat hij in de Formule 1 in actie kwam. In mei dit jaar debuteerde hij tijdens de GP van Spanje in de wagen van Alexander Albon van Williams, het opleidingsteam van Mercedes.

Dat De Vries vrijdag in de auto van Hamilton reed komt omdat alle F1-coureurs dit seizoen twee keer hun stoeltje beschikbaar moeten stellen aan een jonge teamgenoot. Hamilton koos ervoor om dat dit weekend te doen. De Vries staat bekend als een groot talent en was in zijn jonge jaren in het karten bijna niet te verslaan. Hij werd kampioen in de Formule 2 en de Formule E. De 27-jarige reed op die allereerste vrije training in Spanje bovendien sneller dan Williams-coureur Nicholas Latifi. Bandenspel in Frankrijk De eerste vrije training op het circuit Paul Ricard stond in het teken van het testen van de banden. Omdat het momenteel behoorlijk warm is, rijden de coureurs op bloedheet asfalt. Dat heeft veel invloed op de banden van de bolides. Het was in Le Castellet dus vooral ook een kwestie van uitproberen, nadenken en de opties afwegen. Voor De Vries misschien dus niet de ideale training om zich in de kijker te rijden.

Debat over circuits Het circuit Paul Ricard in Le Castellet, dicht bij Marseille, staat ter discussie. De kans bestaat dat de race volgend jaar niet meer op de F1-kalender staat. Dat geldt ook voor de GP van België in Spa. Met de GP van Miami, Las Vegas, Jeddah en Doha staan er meerdere nieuwe races op het programma, waardoor andere GP's (tijdelijk) zullen moet wijken. De Franse coureur Pierre Gasly van AlphaTauri lijkt er van te balen. "Dit zou helaas weleens de laatste keer kunnen zijn. Het is heel belangrijk om nu van iedere seconde hier te genieten."

Toch werkte hij al met al een stabiele training af. De Vries maakte geen fouten, maar werkte ook geen spectaculaire ronde af. Even stond hij op de derde plek, maar hij zakte wat weg en eindigde als negende. Verstappen en Leclerc hielden elkaar zoals zo vaak dit seizoen in balans. Leclerc was iets sneller, maar het tijdsverschil was te verwaarlozen. Ferrari-rijder Sainz reed de derde tijd, maar zal met een vervelend gevoel het weekend in gaan. De Spanjaard kreeg een gridstraf van tien plekken, omdat zijn team ervoor koos om nieuwe 'control electronics' te gebruiken.