Opnames Disneyfilm in beruchte provincie: 'Onder welke steen hebben zij gelegen?'

Ophef over de nieuwste Disneyfilm Mulan: een deel van de film is opgenomen in de Chinese provincie Xinjiang. In die provincie worden zeker een miljoen Oeigoeren vastgehouden in zogenoemde heropvoedingskampen. China spreekt over 'vrijwillige herscholingskampen', mensenrechtenorganisaties zeggen dat moslims er gemarteld en gehersenspoeld worden.

In de aftiteling van de film worden Chinese lokale overheden bedankt voor de samenwerking, schrijft de BBC. Het zou gaan om het Turpan Bureau of Public Security, de organisatie die ook verantwoordelijk is voor openbare veiligheid in de regio.

"In Xinjiang vinden de grootste mensenrechtenschendingen van dit moment plaats", reageert Yara Boff Tonella van Amnesty International. "Van geen enkel bedrijf zou je dit verwachten, maar zeker niet van Disney. Je vraagt je echt af onder welke steen ze hebben gelegen toen ze besloten om daar opnames te gaan maken."

Online wordt de hashtag 'BoycottMulan' veel gebruikt: