Wielerploeg Astana schorst 'Superman' López, na verhoor door Spaanse politie

In mei werd Maynar opgepakt en hij werd eerder al eens geschorst door het wereldantidopingagentschap. Momenteel is hij op vrije voeten.

Wielrenner Miguel Ángel López is door zijn ploeg Astana voorlopig geschorst. Daartoe besloot het Kazachse team nadat López, ook bekend onder zijn bijnaam 'Superman', donderdag in Spanje werd verhoord over een dopingzaak.

López vertrok vorig jaar bij Movistar en is sinds oktober 2021 actief bij Astana. Die ploeg reageerde op het nieuws in een verklaring. "Wat gisteravond werd verspreid door de media heeft ons verrast en op dit moment hebben we geen details. We hebben besloten López te schorsen tot er meer duidelijkheid is."

'Bad boy López'

De 28-jarige López kent in het wielrennen een cultstatus als 'bad boy'. Zijn bijnaam 'Superman' verwierf hij toen hij in Colombia werd beroofd en daarop een succesvolle achtervolging inzette op de daders. Daarbij deelde hij rake klappen uit en werd hij zelf in zijn been gestoken.

Later baarde de sterke klimmer opzien door een toeschouwer die hem tijdens een Giro-etappe ten val bracht een mep te verkopen. Vorig jaar stapte hij op de voorlaatste dag terijl hij derde stond in het klassement plotseling uit de Vuelta, nadat hij in woede was ontstoken over de teamstrategie.

López reisde donderdag van Colombia naar Spanje, om zich voor te bereiden op de Vuelta van dit seizoen. Na enige tijd te zijn ondervraagd, liet de Spaanse politie hem weer vrij.