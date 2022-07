PEC Zwolle stelt na rampseizoen ambities bij: 'Promotie is niet de doelstelling'

In de serie 'Bestemming: eredivisie' trekt NOS Sport langs de bestuurskamers van clubs die afgelopen jaar promoveerden en degradeerden. Op zoek naar de nieuwe realiteit. Eerder kwam het verhaal van FC Volendam aan bod. Vandaag deel 2: PEC Zwolle, de club waar voor de verandering eens de korte termijn regeert.

Vorig jaar was de 50-jarige Marcel Boudesteyn er helemaal uit. Hij had z'n bedrijf verkocht en zou het rustiger aan gaan doen. Maar toen kreeg hij een telefoontje van PEC Zwolle. "Of ik interesse had in de functie algemeen directeur", zegt Boudesteyn, de oud-prof die in een grijs verleden speelde bij de Zwollenaren en daarna een financieel adviesbureau had opgericht. "Ik twijfelde. We stonden op dat moment stijf onderaan. Veel mensen waarschuwden me ook: je komt in een slangenkuil terecht, je gaat dingen tegenkomen, je gaat schrikken."

Inmiddels staat Boudesteyn al negen maanden aan het roer bij PEC Zwolle. Eerst als algemeen directeur, maar sinds kort is hij technisch directeur. Achterstallig onderhoud "Toen ik kwam, merkte ik wel dat er achterstallig onderhoud was. Er was echt werk aan de winkel", zegt Boudesteyn. "Het was geen gemakkelijke periode. Het was een ultieme uitdaging om een 'remontada' te maken met deze club. Uiteindelijk degradeer je en mag je de bende oplossen. Dan vallen er gedwongen ontslagen, zit je met UWV-trajecten en denk je: misschien was het beter om hier niet aan te beginnen."

FC Zwolle in 1997, met bovenaan vijfde van links Marcel Boudesteyn. Onderaan zit als tweede van links Arne Slot - Pro Shots

Voor PEC Zwolle betekent degradatie een dubbele dip. Niet alleen zet de club een sportieve stap terug, er moet volgens Boudesteyn ook maar liefst 5 miljoen bezuinigd worden. De begroting gaat terug van 13 naar 8 miljoen euro. Ter vergelijking: de begroting van het eveneens gedegradeerde Heracles krimpt van 12 naar 10 miljoen euro.

"Andere clubs degraderen en hebben eigen vermogen om mee verder te kunnen in mindere tijden. Bij ons lag dat anders. We hebben geen eigen vermogen en moeten fors bezuinigen." Hoe het kan dat een club die tien jaar eredivisie speelt géén eigen vermogen heeft? "Heel makkelijk. In de groei-jaren moet je sparen voor de slechte jaren", stelt Boudesteyn, die wijst op de magere opbrengst uit transfers en de te hoge salarissen die PEC afgelopen jaren betaalde. "Dan gaat het hard. Daarin hebben wij een risico genomen als club. Als het goed gaat, hoor je niemand. Gaat het slecht, dan krijg je 'm voor je kiezen door de degradatie."

Voormalig PEC-voorzitter Adriaan Visser (rechts) met Mino Raiola (midden) en Gerard Nijkamp (links) - ANP/Tom Bode

In 2018 klonk het allemaal zo mooi in de oren. PEC Zwolle moest en zou de voetbalhemel bestormen. Het wensenlijstje was lang: PEC gaat voor een plek achter de topdrie, wil Europees voetbal spelen, de begroting verdubbelen en 20 miljoen euro binnenhalen met de verkoop van aandelen. Prullenmand Nu, vier jaar later, ligt dat wensenlijstje in de prullenmand, naast de papierproppen van alle andere meerjaren- en ondernemingsplannen die de club afgelopen decennium fabriceerde. Of ze ooit weer worden opgevist? Grote kans van niet. In een toelichting op het laatste jaarverslag schreef de club al dat 'geconcludeerd kan worden dat het groeiplan niet heeft uitgepakt zoals verwacht en de club in een lastige financiële positie heeft gebracht'.

In 2014 zag de wereld er een stuk rooskleuriger uit voor PEC Zwolle, na de 5-1 winst op Ajax veroverde het de KNVB-beker - ANP

Volgens Boudesteyn is de tijd gekomen voor realisme. Grootspraak is uit den boze, normaal doen is de nieuwe norm. Grote plannen en ambities uitspreken? Ze zijn er even van genezen in Zwolle. Gevraagd naar de doelstelling weigert hij dan ook hoog van de toren te blazen. Underdog "De doelstelling is zo goed mogelijk spelen en zo veel mogelijk wedstrijden winnen", zegt Boudesteyn, die voor zijn club - toch één van de favorieten voor de titel - een rol ziet als underdog in een competitie waar de concurrentie moordend is. En promotie? "Ik ga dat niet als doelstelling neerleggen", zegt Boudesteyn resoluut. "Je bent straks één van de negen kanshebbers. Misschien eindigen we als vierde en dan is het een teleurstelling."

Mooi voetballen. Dat is voor PEC Zwolle en Boudesteyn hét medicijn na alle hoofdpijn van de afgelopen tijd. "Als je naar de film gaat, wil je een fantastische film gezien hebben. Dat je na afloop zegt: dat was het geld waard. Als je naar het voetbal gaat, moet je kunnen zeggen: ik heb een fantastisch leuke wedstrijd gezien. Dat is wat we met PEC willen brengen: spektakel. Liever een 4-4 dan een 0-0." "Het is misschien mijn Rotterdamse achtergrond. Niet lullen, maar poetsen. Bij ons is nu alles erop gericht om hard te werken, een topsportklimaat te creëren en veel wedstrijden te winnen. Als je dat allemaal naast elkaar legt, begrijp je ook wel dat we willen promoveren. Maar ik ga dat niet keihard uitspreken."