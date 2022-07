'Eerste Pakistaanse, Iraanse en Arabische vrouwen bereiken bergtop K2'

Heartiest Congratulations to Nelly Attar, a #SaudiArabia based #lebanese female climber sets a new record and become first-ever Arab woman to summit #K2 , the 2nd highest mountain of the world. pic.twitter.com/DwFgxwFE6Q

Ook het aantal mensen dat de top haalde en weer levend naar beneden kwam, is veel lager dan bij de hoogste berg ter wereld. De Mount Everest is meer dan 9000 keer succesvol beklommen, bij de K2 is dat nog geen 400 keer.

De K2 ligt op de grens van China en Pakistan. Kenners noemen de berg vaak het moeilijkst om te beklimmen. En dat blijkt wel uit de cijfers: in totaal vonden zo'n negentig klimmers de dood op de hellingen. In 2008 overleden er zelfs elf op een dag. Gisteren nog overleed een Afghaanse klimmer, Ali Akbar Sakki, tijdens de klim naar de top aan een hartaanval, zegt de alpinistenclub.

Alle drie waren onderdeel van een groep vrouwen die gezamenlijk de top van de berg bereikte, zegt de alpinistenclub. In die groep zat nog een Pakistaanse klimmer. Naila Kiani kwam iets later aan dan Baig.

Ook met zuurstof en in deze omstandigheden is het een prachtige prestatie.

"De K2 is technisch lastiger te beklimmen dan de Everest", zegt de Nederlandse bergbeklimmer Katja Staartjes. "Hij is steiler, de route naar de top is moeilijker met meer gevaar van steenslag." Staartjes noemt het dan ook een "fantastische prestatie".

"Zeker als je kijkt naar landen als Pakistan en Iran. Vrouwen hebben daar een totaal andere positie ten opzichte van mannen dan hier. Het is daar bijvoorbeeld niet gewoon dat vrouwen aan sport doen."

Staartjes is zelf niet op de K2 geweest, maar was de eerste Nederlandse vrouw die op de top van de Mount Everest stond, in 1999. "De hele klimwereld is totaal aan het veranderen omdat praktisch iedereen zuurstof gebruikt, en Pakistaanse en Nepalese klimmers de touwen fixeren. Maar ook met zuurstof en in deze omstandigheden is het een prachtige prestatie."