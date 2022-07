Meuwly, de man die Bol laat lopen met de precisie van een Zwitsers uurwerk

Een 400 meter horden lopen met de precisie van een Zwitsers uurwerk. Laat dat staaltje vakmanschap maar over aan Laurent Meuwly. Eindeloos sleutelde de in Freiburg geboren trainer in dienst van de Atletiekunie het afgelopen jaar aan het ideale ritme waarin Femke Bol in Eugene de WK-finale in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) van haar leven moet lopen. Negen maal 35 meter tussen tien horden van 76 centimeter hoogte, met een aanloop van 45 meter en tot slot veertig vlakke meters tot de verlossende streep. Als een metronoom volgen de passen elkaar op. 400 meter lang, obstakels of niet.

Quote 'Ik hoop maar dat het vele werk zich in deze ene race uitbetaalt.' Laurent Meuwly over de finale van Femke Bol op de 400 meter horden

De 22-jarige Bol verkeert in de allerbeste vorm uit haar nog prille carrière. Niet dat het ook maar de minste garantie voor een plaats op de hoogste trede van het ereschavot oplevert, weet Meuwly (47) na 29 dienstjaren als geen ander. "Ik hoop maar dat het vele werk zich in deze ene race uitbetaalt." Minder is meer, luidt het motto in het jaar van de mondiale titelstrijd in Eugene en de EK van volgende maand in München als toetje. In 2021, toen alles draaide om de Olympische Spelen van Tokio, liep Bol ter voorbereiding zes internationale wedstrijden. Dit jaar startte de 22-jarige Amersfoortse internationaal slechts vier keer. Races die ze overigens allemaal winnend afsloot. Bol moest vorig seizoen nog wedstrijdervaring opdoen, zegt Meuwly. "Ze moest leren omgaan met druk, ervaren hoe het voelt om als favoriet van start te gaan. Dat weet ze nu. Techniek, snelheid, op alle vlakken is ze sindsdien verbeterd. Ze verkeert in grotere vorm dan een jaar geleden in Tokio." Bekijk hier de reactie van Femke Bol na haar halve finale:

De Nederlandse recordhoudster loopt bij de WK in Eugene in de halve finale van de 400 meter horden naar 52,85, de tweede tijd van alle deelneemsters. Alleen olympisch kampioene Sydney McLaughlin is sneller. - NOS

Meuwly hoeft er de uitslagen van de laatste twee Diamond League-wedstrijden in Stockholm maar op na te slaan om die stelling te onderbouwen. In 2021 klokte Bol in Zweden 53,37, dit jaar kwam ze er tot 52,27. "Een wereld van verschil." Bijkomend voordeel: "Doordat ze dit jaar minder races heeft gelopen, is ze een stuk hongeriger dan voor de Olympische Spelen." Meuwly kneedde de vrouw die zich pas in 2019 toelegde op de 400 horden de voorbije drie jaar naar hartenlust. Hij begon met de 22 passen op het eerste vlakke stuk vanuit de start. Die bepalen de snelheid die ze meeneemt in het vervolg van haar race. "We hebben de afgelopen twee jaar keihard gewerkt aan de eerste 200 meter van de wedstrijd. Daar liet ze het vroeger liggen." Linkerbeen Tussen alle horden maakt Bol standaard vijftien passen. Meuwly leerde haar bovendien om met haar linkerbeen over het hek te gaan. "Dan kom je na de horde dichter bij de lijn uit en maak je daardoor over het geheel van een wedstrijd uiteindelijk minder meters." Sommige zaken liet de Zwitser bij het oude. Goed is soms immers goed genoeg. "Femkes probleem is dat ze, ondanks haar lengte van 1.83 meter, van nature met een hoge pasfrequentie loopt. Het voelt voor haar vreemd aan om in een lager tempo langere passen te maken. Daar zou je aan kunnen werken. Maar ze is nu op haar allerbest. Dus waarom zou je dan gaan sleutelen?"

Femke Bol voorafgaand aan haar halve finale in Eugene - ANP

Meuwly rekent erop dat Bol in de finale onder haar persoonlijk record van 52,03 loopt. Een 51'er behoort in zijn optiek zeker tot de mogelijkheden. Aan het affiche zal het in ieder geval niet liggen, zegt de Zwitser. De Amerikaanse wereldrecordhoudster en olympisch kampioene Sydney MacLaughlin en haar landgenote Dalilah Muhammad, die het opnemen tegen Bol. Het is het eerste weerzien tussen de nummers één, twee en drie van Tokio 2020. Het trio dat op 3 augustus 2021 de snelste race op de 400 meter horden uit de geschiedenis liep. MacLaughlin favoriet Van dat drietal heeft MacLaughlin ook in Eugene veruit de beste papieren. Ze is de eerste vrouw die ooit de magische grens van 52 seconden doorbrak, een knap staaltje dat ze inmiddels viermaal vertoonde. De laatste keer was op 25 juni van dit jaar, toen ze in Eugene het wereldrecord op 51,41 zette. Muhammad is de andere vrouw die de barrière slechtte, met een persoonlijk record van 51,58 achter haar naam. "Op papier zie ik geen grote kans voor Femke", zegt Meuwly. Om daar veelbetekenend aan toe te voegen: "De praktijk is evenwel een ander verhaal." Hij ziet feitelijk maar één mogelijkheid. "Femke moet MacLaughin uit haar comfortzone halen. Je kunt als regerend wereldkampioene nog zo in topvorm zijn, als je tijdens een race ook maar één moment van twijfel kent, kan alles ineens anders zijn. Dit is voor Femke dé kans om haar te verslaan."

Laurent Meuwly tijdens de Inspiration Games op Papendal - Pro Shots

Meuwly voorspelt een eindstrijd waarin twee, misschien wel drie 51'ers worden gelopen. Aan de motivatie van Bol zal het niet liggen, zegt hij. "Dit is weer eens wat anders dan wanneer je naar de startlijst kijkt en je ziet dat je grootste tegenstander een tijd van 54 seconden achter haar naam heeft staan." Of de Amersfoortse beter wordt van racen tegen wereldsterren als MacLaughlin en Muhammad durft Meuwly niet te zeggen. "Ik weet alleen wel dat dit de atletiek in het algemeen ten goede komt." Halt De Zwitser hekelt het feit dat Amerikaanse atleten nauwelijks buiten de eigen landsgrenzen in actie komen. Ze geven de voorkeur aan uiterst lucratieve wedstrijden die in het leven zijn geroepen met oog op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De teruglopende belangstelling voor atletiek in de Verenigde Staten moet op die manier tijdig een halt worden toegeroepen. Als liefhebber kijkt Meuwly in Eugene uit naar die unieke ontmoeting op de 400 horden. Bol in baan 4, MacLaughlin in 5 en Muhammad in 6. "Dat is alsof Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal het tegen elkaar opnemen."