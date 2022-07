België sluit ‘principeakkoord’ met energiebedrijf Engie over kerncentrales

De Belgische kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 blijven vanaf november 2026 nog eens 10 jaar open. Premier De Croo maakte bekend dat hij een principeakkoord hierover heeft gesloten met energiebedrijf Engie.

"Dit akkoord is een eerste cruciale stap en een belangrijk teken van vertrouwen tussen beide partijen", zegt De Croo op Twitter. Afgelopen maart maakte de Belgische regering al bekend de twee jongste kerncentrales langer open te houden en toch niet eind 2025 te sluiten. Maar er moest nog wel een overeenkomst worden gesloten met de eigenaar.

Eerder gaf de Belgische nucleaire waakhond, FANC, al goedkeuring voor het openhouden van de centrales.

Alternatief voor Russisch gas

Kernenergie is altijd een pittig dossier geweest in België. In eerste instantie werd na jaren gesteggel besloten alle kerncentrales te sluiten. De oorlog in Oekraïne veranderde dat. Veel landen, en dus ook België, zijn hard op zoek naar alternatieven voor Russisch gas.

Engie en de Belgische regering hebben ook afspraken gemaakt over de kosten. Zo wordt de overheid geen exploitant van de kerncentrales. De bedoeling is dan ook dat Engie de kosten zal gaan betalen voor het beheer van het kernafval. Wel zal de Belgische staat de risico's en winsten gaan delen met het energiebedrijf. Ze zullen hiervoor een gezamenlijke vennootschap oprichten.

Hoe de precieze verdeling van de kosten eruit zal komen te zien, moet de komende tijd nog worden vastgelegd. Het gaat dan ook om een principeakkoord. Aan het einde van het jaar moet deal tussen Engie en de Belgische regering helemaal rond zijn.