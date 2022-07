Eigenaar aangewaaide trouwjurk Zierikzee gevonden

Een bruidsjurk die in een garagebox in Zierikzee werd gevonden na de windhoos van vorige maand is terug bij de eigenaar. Zij droeg het kledingstuk op haar bruiloft en was zeer verrast de jurk gisteren in de media te zien.

Na de windhoos vond Susanne van de Sande een kledingzak met daarin een jurk die niet van haar was. Omdat het leek op een bruidsjurk, dacht ze dat die vast emotionele waarde had. Ze startte een zoektocht naar de eigenaar en deed via sociale media een oproep, maar tot gisteren leverde dat niets op.

De rechtmatige eigenaar had de jurk nog helemaal niet gemist tussen de ravage en was dus ook zeer verrast dat die was gevonden, laat ze aan Omroep Zeeland weten. Ze trouwde 21 jaar geleden in de jurk en vond het mooi om die te bewaren.

Van de Sande is heel erg blij dat de jurk teruggaat naar waar hij vandaan komt. "Fijn dat het op deze manier gelukt is. Zo zonde als het verloren zou zijn gegaan", zegt ze.