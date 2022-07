Ongevaccineerde Djokovic heeft hoop op deelname US Open al bijna opgegeven

Novak Djokovic - AFP

Kortom: het kamp-Djokovic gaat ervan uit dat de tennisser thuis op de bank voor de tv zal zitten als eind augustus de US Open begint. Na de Australian Open lijkt de Serviër derhalve voor de tweede keer dit jaar een grandslamtoernooi te gaan missen vanwege zijn weigering om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Enige uitweg is versoepeling coronaregels Want net als een half jaar geleden in Australië krijgen reizigers geen toegang tot de Verenigde Staten zonder geldig vaccinatiebewijs. De enige uitweg die Djokovic nog heeft, is een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen in de VS.

Djokovic maakt 'grote vier' compleet op Laver Cup Novak Djokovic doet in september mee aan de Laver Cup in Londen, waardoor voor het eerst 'de grote vier' deel uitmaakt van Team Europa. Andy Murray, Roger Federer en Rafael Nadal gaven eerder aan deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoeting tussen de tennissers uit Europa en de rest van de wereld. De tennisiconen worden de 'grote vier' genoemd, omdat ze de sport deze eeuw hebben gedomineerd. Zo wonnen ze 66 van de laatste 76 grandslamtoernooien en achttien jaar lang stond één van hen op de eerste plaats van de wereldranglijst. De laatste twee vacante plekken in Team Europa worden later ingevuld. Team Wereld heeft nog drie vacatures na toezeggingen van Félix Auger-Aliassime, Diego Schwartzman en Taylor Fritz. Europa won alle vier de voorbije edities van de Laver Cup, die in 2017 voor het eerst werd georganiseerd.

Zo'n versoepeling werd voor het laatst in juni doorgevoerd. Sindsdien hoeven reizigers geen recente negatieve coronatest meer te tonen, maar een vaccinatiebewijs is nog altijd wel verplicht. En Djokovic piekert er niet over om een spuit te laten zetten. Bekijk in deze video het einde van de spraakmakende vaccinatiesoap van Djokovic begin dit jaar bij de Australian Open:

Djokovic houdt stiekem nog een beetje hoop op een oplossing. Hij heeft zich voor de zekerheid ingeschreven voor de masterstoernooien van Montreal (vanaf 8 augustus) en Cincinnati (vanaf 14 augustus) in aanloop naar de US Open (vanaf 29 augustus). De naam van de huidige nummer zeven van de wereldranglijst staat ook 'gewoon' op de deelnemerslijst die de organisatie van het grandslamtoernooi deze week publiceerde. In het Canadese Montreal, waar dezelfde coronamaatregelen van kracht zijn als in de VS, wordt niet gerekend op de komst van Djokovic. "Ten eerste gelden de regels voor iedereen en ten tweede is corona helaas nog niet voorbij", zei de Canadese minister van gezondheid Jean-Yves Duclos. Toernooidirecteur Eugene Lapierre van Montreal heeft zich ook al bij Djokovic' afwezigheid neergelegd. "We gaan een geweldig toernooi tegemoet. Van alle topspelers zijn alleen Djokovic en de geblesseerde Alexander Zverev niet van de partij."

Quote Ik kan spelen, maar hij niet? Dat is belachelijk. Amerikaanse tennisser Tennys Sandgren over Djokovic

Maar Djokovic kan ook op steun rekenen vanuit het tenniscircuit. Van het Amerikaanse tennisicoon John McEnroe bijvoorbeeld. "Ik ben het oneens met zijn keuze om zich niet te laten vaccineren, maar ik respecteer hem wel. Ik hoop oprecht dat hij in staat is om deel te nemen aan de US Open. Iemand moet een oplossing vinden, want een kampioen als hij kunnen we goed gebruiken op Flushing Meadows." Tennys Sandgren neemt het ook voor zijn collega op. De Amerikaanse tennisser heeft zich evenmin laten vaccineren, maar mag als Amerikaans staatsburger het land wel betreden. "Nogal beschamend dat de USTA (Amerikaanse tennisbond, red.) niet vecht voor een vrijstelling voor Novak. Ik kan spelen, maar hij niet? Dat is belachelijk", schreef hij op Twitter. Petitie al 13.000 keer ondertekend De USTA liet al weten niets voor Djokovic te kunnen betekenen. Om de tennisbond van gedachten te laten veranderen, is er in de VS een online petitie gestart. "In de huidige staat van de pandemie is er geen enkele reden om Djokovic te weren van de US Open. De regering en USTA zouden samen moeten werken om deze tennislegende te laten spelen in New York", luidt de boodschap van de petitie die 13.000 keer werd ondertekend.

