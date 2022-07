Hardenbergse ondernemers willen actie tegen overlast door 'veiligelanders'

Ondernemers in Hardenberg willen dat er actie wordt ondernomen tegen overlast door asielzoekers in de stad. Ze zeggen dat het elke dag raak is in het centrum. De overlast wordt volgens de burgemeester vooral veroorzaakt door asielzoekers uit veilige landen die in het azc in Hardenberg wonen, meldt RTV Oost. Het COA kan nog niet op de berichtgeving reageren.

Het gaat om seksuele intimidatie, stelen, drugsgebruik en zwerfafval, zeggen de ondernemers. De eigenaar van een sportzaak zegt dat hij vier of vijf keer per maand aangifte doet van diefstal.

Een andere winkelier maakt zich zorgen over seksuele intimidatie. "Mijn dochter is op straat benaderd door asielzoekers. Met grove taal en op een dreigende toon, dat was op seksueel gebied", zegt hij.

Ook burgemeester bezorgd

Burgemeester Offinga van Hardenberg herkent zich in de zorgen van de binnenstadondernemers. "In de afgelopen weken is het bijna elke dag raak. Met winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbaar dronkenschap en zeer ongewenst gedrag naar jonge vrouwen. Dergelijk gedrag tolereer ik niet."

"De cijfers laten zien dat het vaak om asielzoekers uit veilige landen gaat die deze misdrijven plegen of voor overlast zorgen. Deze mensen horen niet in ons azc. Zij verstieren het voor de kwetsbare mensen die wél hulp nodig hebben. Ik snap heel goed dat onze inwoners hier niet op zitten te wachten en dat het draagvlak voor het opvangen van asielzoekers in onze gemeente hierdoor afbrokkelt", zegt de burgemeester tegen RTV Oost.

Asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije, komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Maar het is lastig ze uit te zetten als het land van herkomst niet aan uitzetting meewerkt.

Grenzen sluiten onmogelijk

Vorige week zei burgemeester Bruls van Nijmegen als voorzitter van het Veiligheidsberaad al dat de instroom van mensen uit veilige landen moet worden beperkt vanwege de overlast die ze veroorzaken.

Er wordt "keihard gewerkt" om Nederland zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor kansloze asielzoekers, zei staatssecretaris Van der Burg in reactie op de oproep van Bruls. Maar de grenzen helemaal sluiten voor mensen die nooit een asielstatus zullen krijgen, is volgens hem onmogelijk.