Vrouw overleden na val uit raam in Rotterdam, ook zwaargewonde man gevonden

Aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam is vanmorgen een vrouw uit een raam gevallen. Hulpdiensten probeerden haar te reanimeren, maar ze overleed aan haar verwondingen.

Achter het huis werd niet veel later een zwaargewonde man gevonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon niet zeggen wat de relatie tussen de twee is. Ook is nog niet duidelijk wat zich in het huis heeft afgespeeld.

Gegil

RTV Rijnmond sprak met een overbuurvrouw die het slachtoffer uit het raam zag vallen. "Ik hoorde rond kwart voor zeven heel hard gegil van een vrouw. Dat bleef aanhouden. Toen wist ik dat er iets niet goed was."

Volgens de getuige viel de vrouw van de tweede verdieping naar beneden. "Ik hoorde ook die klap, dat was heel erg." Een andere getuige zag het slachtoffer op straat liggen. Hun is slachtofferhulp aangeboden.

Eerder deze week werd de Wolphaertsbocht opgeschrikt door een ander incident, toen een 6 maanden oude baby werd doodgestoken. De politie benadrukt dat beide incidenten niets met elkaar te maken hebben.