Stroom uitgevallen bij 112-alarmcentrale in regio Arnhem-Nijmegen

Bij de 112-alarmcentrale van de regio Arnhem-Nijmegen is gisteravond de stroom uitgevallen. De hulpverlening is niet in de problemen gekomen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Volgens netbeheerder Liander was er geen grote stroomstoring, maar was er een probleem met een zekering van de meldkamer zelf.

Rond 20.30 uur viel de apparatuur in de centrale uit. Daardoor lukte het niet meer om telefoontjes aan te nemen. Daarop trad het noodscenario in werking: mensen die 112 belden, werden direct doorgeschakeld naar de centrale in Apeldoorn, die tijdelijk de meldingen van de regio Gelderland-Zuid en -Midden verwerkt.

Vanochtend werken enkele centralisten van de meldkamer Arnhem-Nijmegen in de meldkamer in Apeldoorn, om de medewerkers daar te ondersteunen. Volgens de veiligheidsregio merken burgers daar niets van.

Een woordvoerder zegt dat de centralisten pas terugkeren naar de meldkamer Arnhem-Nijmegen als er volledige garantie is dat alles weer werkt. De verwachting is dat dit in de loop van de dag weer kan.