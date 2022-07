Lichaam vader gevonden in zoektocht na kanodrama Veluwemeer

In het Veluwemeer bij Biddinghuizen is gisteravond het lichaam gevonden van de Duitser die gisteren met zijn gezin omsloeg in een kano. De zoektocht naar een kind gaat nog door.

Het gezin uit Duitsland kwam gisteren door nog onbekende oorzaak op het water in de problemen. De moeder en dochter werden uit het water gered. De vrouw werd nog gereanimeerd, maar overleefde het ongeluk niet. Een dochter ligt in het ziekenhuis. De politie zoekt nog naar het andere kind van het gezin.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is het niet onverantwoord om op het Veluwemeer te kanoën. "Er zijn daar in het verleden niet indrukwekkend veel dodelijke ongevallen met een kano gebeurd."

De Kustwacht staakte gisteravond de zoektocht naar de vermiste vader en kind. De politie zette de zoektocht voort met hulpdiensten op het water, een helikopter en speurhonden.