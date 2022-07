Lichaam laatste slachtoffer kano-ongeluk Veluwemeer gevonden

In het Veluwemeer bij Biddinghuizen is het lichaam van de 5-jarige dochter gevonden van het Duitse gezin dat gisteren was omgeslagen in een kano. Daarmee zijn bij het ongeluk drie van de vier gezinsleden om het leven gekomen; enkel een 7-jarig meisje overleefde het drama.

Het gezin uit Wuppertal kwam gisteren door nog onbekende oorzaak op het water in de problemen. Gisteravond werd al het lichaam van de vader van 42 gevonden. Eerder op de middag werden de 32-jarige moeder en de dochter van 7 uit het water gered. De vrouw werd nog gereanimeerd, maar overleefde het ongeluk niet. De dochter ligt in het ziekenhuis.

Geen zwemvest

Er loopt een onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Geen van de gezinsleden droeg een zwemvest. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is het niet onverantwoord om op het Veluwemeer te kanoën. "Daar worden al decennialang kano's verhuurd en er gebeuren zelden dodelijke ongevallen."

De politie zocht vanochtend met vijf boten, speurhonden en een helikopter naar het vermiste kind. Ook Rijkswaterstaat en de Kustwacht hielpen mee, met een schip en een vliegtuig.

De politie doet nu nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval: