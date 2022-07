Ordetroepen Sri Lanka treden op tegen betogers bij paleis

Ordetroepen in Sri Lanka hebben afgelopen nacht opgetreden tegen demonstranten die zich in een kamp ophielden bij het presidentiële paleis in Colombo. Woedende burgers betoogden tegen de nieuwe president van het land. Ze zien Ranil Wickremesinghe als bondgenoot van de gevluchte Gotabaya Rajapaksa, die verantwoordelijk gehouden wordt voor de diepe economische crisis in het land. Rond middernacht kwamen de ordetroepen aan in trucks. Een onbekend aantal betogers werd aangehouden en tenten en doeken met leuzen erop werden verwijderd. Getuigen zeggen tegen persbureau AP dat de politie twee journalisten mishandelde. Volgens de belangrijkste advocatenorganisatie in het land zijn ook zeker twee advocaten aangevallen. De organisatie roept in een verklaring op om het geweld te stoppen. Volgens de demonstranten werden meerdere mensen in elkaar geslagen door de ordetroepen:

