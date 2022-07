Expeditie Spitsbergen klaar: 'Delen gebied flink veranderd'

Het snelle smelten van het zee-ijs in het Noordpoolgebied deze zomer, heeft de door Nederland georganiseerde expeditie in Spitsbergen sterk beïnvloed. De onderzoekers zijn vandaag weer teruggekeerd in de bewoonde wereld. Een deel van hen is opgetogen over de resultaten op hun onderzoeksterrein, maar anderen hebben weinig voortgang geboekt. IJsberen, mist of hoge golven zaten de onderzoekers geregeld in de weg.

De wetenschappers konden wel vaststellen dat het landschap op het eiland Edgeøya, het doel van de reis, snel verandert. Het is het snelst opwarmende gebied op aarde. Gletsjers trekken zich steeds meer terug en de grond vertoont diepe scheuren als gevolg van dooiende permafrost, de ooit permanent bevroren bodem die nu langzaam dooit. Aan de andere kant laat de begroeiing nog maar weinig veranderingen zien.

Gesprekken aan boord van het expeditieschip wisselden tussen somberheid over de grote veranderingen tot tevredenheid over het onderzoek. Zo zei de één: "Delen van het ecosysteem in sommige meren staat op instorten". Terwijl een ander constateerde: "Ik heb mooie bodemmonsters kunnen nemen."