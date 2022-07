Supertijden Jackson en Lyles op 200 meter, Schippers is record kwijt

Shelly-Ann Fraser-Pryce (35) sprintte naar een zilveren medaille in 21,81. Het was al haar dertiende WK-medaille. Eerder op het toernooi won ze voor de vijfde keer de wereldtitel op de 100 meter. De Britse titelverdedigster Dina Asher-Smith rende naar het brons in 22,02.

"Ik ben nu de snelste vrouw van de wereld, heb het nationale record en het kampioenschapsrecord. Ik mag niet klagen", zei Jackson. "Ik wist dat Shelly-Ann heel snel in de bocht is, dus ik moest de bocht zo hard mogelijk lopen om goud te halen."

Jackson, maandag goed voor zilver op de 100 meter achter landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce, gold als favoriete voor de titel. Nu waren de rollen omgekeerd. Niemand slaagde erin dicht in de buurt van Jackson te blijven. Die denderde naar 21,45 seconden, waarmee ze het kampioenschapsrecord van Dafne Schippers uit 2015 uit de boeken schrapte. Schippers veroverde destijds met 21,63 in Peking haar eerste wereldtitel.

De strijd om de wereldtitels op de 200 meter heeft bij de WK in Eugene vuurwerk opgeleverd. Shericka Jackson kroonde zich tot wereldkampioene met de tweede tijd ooit gelopen: 21,45 seconden. Alleen Florence Griffith-Joyner was in 1988 sneller met 21,34 seconden.

Bij de mannen prolongeerde de Amerikaan Noah Lyles op imposante wijze zijn wereldtitel op de 200 meter. Ook hij liep razendsnel naar het goud in 19,31 seconden. Hij is daarmee de derde snelste sprinter ooit op de 200 meter. Alleen wereldrecordhouder Usain Bolt (19,19) en Yohan Blake (19,26), beiden uit Jamaica, waren ooit sneller.

'Clean sweep' Amerikanen

Ook zilver en brons gingen naar sprinters uit het gastland Amerika. Kenneth Bednarek eindigde als tweede in 19,77 en Erriyon Knighton finishte als derde in 19,80. Het trio zorgde voor de tweede 'clean sweep' voor de Amerikaanse sprinters in een week. Eerder veroverden de Amerikanen ook goud, zilver en brons op de 100 meter.

"Dit is de dag waarop ik heb gedaan waar ik altijd van heb gedroomd", zei Lyles, die het Amerikaans record nu in handen heeft. Hij is één honderdste van een tel sneller dan de 19,32 van viervoudig wereldrecordhouder Michael Johnson, wiens record stond vanaf 1996.

Lyles had 19,50 seconden als persoonlijk record en was in de halve finales de snelste geweest met 19,62. Vorig jaar bij de Olympische Spelen in Tokio kon hij de verwachtingen niet waarmaken. In zijn halve finale bolde hij toen net iets te veel uit, waardoor hij niet rechtstreeks maar als tijdsnelste de finale haalde. In de eindstrijd finishte hij 'slechts' als derde achter Andre De Grasse en Kenneth Bednarek. In Eugene had De Grasse zich afgemeld.

Vooraf werd vooral tegenstand verwacht van Knighton, die als 17-jarige al vierde werd in Tokio. Vrijdag was het grote talent niet opgewassen tegen de ontketende titelverdediger.