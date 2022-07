Reizigers sporen koffers op met tracker: 'Zo veel horrorverhalen gehoord'

Door de chaos op Schiphol lopen reizigers kans om zonder hun ingecheckte koffer aan te komen op plaats van bestemming. Sommigen hebben daarom een gps- of bluetooth-zendertje ingepakt, zodat ze hun verloren bagage in de gaten kunnen houden.

Bij aankomst op de luchthaven van Split in Kroatië werd al snel duidelijk dat de koffers van Susan de Jong (20) uit Winschoten en die van haar zes vriendinnen waren achtergebleven op Schiphol. "De band was aan het rollen, en er lagen maar twee koffers op. Via mijn AirTag zag ik dat mijn koffer nog op Schiphol lag."

Anderhalve dag later kreeg ze haar koffer alsnog. "Ik kon precies de locatie zien. Woensdag zag ik dat hij nog binnen lag op het vliegveld, gisteren zag ik dat hij naast een vliegtuig lag en werd ingeladen." De tracker gaf minstens elk uur een update, waardoor ze de reis van haar koffer op de voet kon volgen.

Bruiloft in Griekenland

De koffers van Anjali Mohabir (28) uit Delft en haar vriend bleven achter op het vliegveld in München, waar ze een overstap hadden onderweg naar Athene. "Daar waren we al bang voor. We hadden zoveel horrorverhalen gehoord over de chaos op Schiphol en andere vliegvelden."

Met de tracker op haar telefoon kon ze nauwkeurig in de gaten houden wanneer hun koffers aankwamen in Griekenland. "De luchtvaartmaatschappij konden we niet bereiken, terwijl we verder zouden reizen naar het eiland Naxos. Ook zijn we hier voor een bruiloft, waardoor we de koffers echt nodig hadden."

Een dag later zag ze plotseling beweging op haar telefoon: de eerste koffer was onderweg naar hun hotel. Een dag later werd ook de tweede koffer afgeleverd.