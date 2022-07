Wekdienst 22/7: Derde en laatste dag van Vierdaagse • Tilburgse kermis begint

Goedemorgen! De deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse lopen de laatste dag van hun tocht die dit jaar vanwege de hitte drie dagen duurde. En in de Tour de France staat de 19de etappe op het programma.

Maar eerst het weer: wolkenvelden en soms zonnige momenten. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 23 tot 25 graden in het binnenland. De wind is noordelijk en matig. Het weekend verloopt vrij zonnig. De temperatuur loopt verder op.

Wat heb je gemist?

De Rabobank betuigt spijt voor zijn rol in de stikstofcrisis, meldt dagblad Trouw. De bank zegt met gemengde gevoelens terug te kijken op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij omdat die mede gefinancierd is door banken.

"Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen", laat de Rabobank weten aan de krant. De jarenlange schaalvergroting is ingezet door de overheid, benadrukt de bank. "Onderaan de streep gaat het er nu om dat we de boeren helpen aan perspectief en de natuur beschermen."

Ander nieuws uit de nacht