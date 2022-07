Voor het eerst meer elektrische- dan benzinebrommers verkocht

In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst meer elektrische bromfietsen verkocht dan bromfietsen op benzine. Van de 18.081 bromfietsen was 54 procent elektrisch en 46 procent op benzine, meldt brancheorganisatie Bovag. In de eerste helft van 2021 was dat nog 41 versus 59 procent.

Bij snorfietsen, die maximaal 25 kilometer per uur mogen, is die omslag ook gaande. Van de 18.192 verkochte snorfietsen was 45 procent elektrisch en 55 procent rijdt op benzine. Een jaar eerder was dat 36 versus 64 procent, dus het aandeel elektrisch stijgt ook daar snel.

"Heel veel mensen hebben het idee: ik moet ook bijdragen aan verduurzaming", zegt Paul de Waal van de Bovag over de opkomst van elektrisch. "En er zijn nu goede brommers en snorfietsen op een accu, het is ook een aantrekkelijk aanbod. De prijsverschillen tussen elektrisch en benzine zijn ook niet meer zo groot."

Benzineprijzen

"Toen we begonnen met elektrische scooters waren het er maar een paar", zegt Rob Förster van Förster Bikes in Landgraaf. "Mensen die bijvoorbeeld over natuurwegen wilden rijden of de scooter mee in de camper wilden zonder benzinelucht. Nu zijn het mensen die vanwege de benzineprijzen komen."

"Je bespaart wel op brandstof en op onderhoud", aldus Förster. "Maar de accu verliest elke dag wat van z'n kracht. Het bedrag dat je kwijt bent voor een nieuwe accu, daarvoor kan je ook een zuinige benzinescooter kopen. Dus eerlijk gezegd snap ik niet dat steeds meer mensen zo'n ding aanschaffen."

Helmplicht voor snorfiets

Verder blijkt uit de cijfers dat de verkoop van bromfietsen hard steeg, terwijl die van snorfietsen fors daalde. Dat heeft alles te maken met de landelijke helmplicht voor snorfietsers die 1 januari ingaat.

Daardoor worden snorfietsen voor veel mensen minder aantrekkelijk. Snorfietsen mogen wel op het fietspad blijven rijden, behalve in delen van Amsterdam en Utrecht. Daar moet je met je snorfiets al een tijdje een helm op en op de rijbaan rijden.