Etappe 19: wie wordt opvolger van Jacky Durand in eindelijk weer een vlakke rit?

Het profiel van de negentiende etappe van de Tour - NOS

De groene trui is inmiddels vergeven aan Wout van Aert, maar de onvermoeibare Belg zal ongetwijfeld denken aan een derde etappezege. Mocht het tot de verwachte massasprint komen, dan zijn natuurlijk wel meer kapers op de kust. Zo hebben sprintkanonnen Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Caleb Ewan en Dylan Groenewegen de bergen overleefd. En natuurlijk ook Fabio Jakobsen, al scheelde het woensdag slechts 16 seconden. Donderdag, toen zijn QuickStep-ploeggenoten de hele dag bij hem bleven, was de marge met 3,5 minuut een stuk groter. En dus kon Jakobsen donderdag na de finish voorzichtig vooruitkijken naar mogelijke sprintkansen in Cahors.

Fabio Jakobsen komt ook in de laatste bergetappe van deze Tour binnen de tijdslimiet over de finish en kan in de laatste dagen nog gaan strijden om een ritzege. - NOS

"Nu heb ik een verantwoordelijkheid naar de jongens toe om de komende dagen weer mijn best te doen. Wellicht morgen al. Maar ik ga eerst eens goed eten en slapen. Ik denk dat ik heb laten zien dat het niet aan mijn kop ligt. En dan gaan we morgen het fysieke maar weer eens testen." Waaierwaarschuwing Het wordt deze etappe wel goed oppassen voor die o zo beruchte waaiers. Oud-renner Serge Pauwels waarschuwde er donderdag al voor in De Avondetappe: "Er waait een westenwind en ze fietsen in noordoostelijke richting. Dus de wind komt helemaal in de flank, met vijf meter per seconde. Dat kan net genoeg zijn voor waaiers." En ook de Jumbo-Visma-ploeg is ondanks alle truienweelde voorzichtig. "Het klinkt clichématig, maar het wordt weer een gevaarlijke rit", zei ploegleider Arthur van Dongen. "We hebben de wind al bestudeerd en die staat de hele dag op de kant. En we weten inmiddels dat een valpartijtje snel is gebeurd." Durand, Dupont, Piaf en Vermij Finishplaats Cahors fungeert voor de tweede keer als aankomstplaats van een Touretappe. In 1994 mocht rasaanvaller Jacky Durand de bloemen in ontvangst nemen.

Jacky Durand wint in 1994 een Touretappe in Cahors - Getty

Wat is de overeenkomst tussen Jacky Durand, rugbyer Antoine Dupont, zangeres Édith Piaf en de bijna vergeten Nederlandse wielrenner Marco Vermij? Ze komen allemaal voor in de vooruitblik op etappe 19 door Herman van der Zandt.

Herman van der Zandt blikt vooruit op de negentiende etappe van de Tour de France, een vrijwel vlakker rit over 188,5 kilometer van Castelnau-Magnoac naar Cahors. - NOS