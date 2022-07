Trump keek uren naar Capitoolbestorming op tv en negeerde smeekbedes familie

Tijdens de Capitoolbestorming keek Donald Trump urenlang tv in het Witte Huis om te zien hoe de situatie zich ontwikkelde. Smeekbedes van zijn kinderen en naaste adviseurs om zijn aanhang op te roepen met het geweld te stoppen negeerde hij, vertellen getuigen tijdens de verhoren van de commissie die de gebeurtenissen van 6 januari 2021 onderzoekt.

Vannacht is voorlopig de laatste zittingsdag, maar de commissie heeft aangekondigd in september verder te gaan, omdat er nog steeds nieuwe getuigen en informatie binnenkomen.

Vannacht focuste de hoorzitting zich op de acties van de toenmalige president in de 187 minuten tussen de speech waarin hij zijn aanhang op de Mall in Washington D.C. opriep te vechten voor hun stem, en het moment dat de video werd vrijgegeven waarin hij de relschoppers opriep naar huis te gaan.

60 seconden naar de perskamer

Nadat de geheime dienst Trump na de toespraak op de Mall naar het Witte Huis had gebracht, kreeg de president van een medewerker binnen 15 minuten te horen dat het Capitool werd aangevallen. De president volgde de gebeurtenissen aan zijn eettafel 2,5 uur lang op Fox News. "Hij keek naar de bestorming op tv terwijl zijn naaste medewerkers, adviseurs en familieleden hem smeekten dat te doen wat van een Amerikaanse president wordt verwacht", zei Elaine Luria, een commissielid namens de Democraten. Volgens het panel waren Trumps dochter Ivanka en zijn zoon Don Jr. onder degenen die Trump vroegen actie te ondernemen.

Volgens Sarah Matthews, voormalig plaatsvervangend perschef van het Witte Huis, had Trump tijdens de bestorming op ieder moment de mogelijkheid om "vrijwel direct" een verklaring af te leggen vanuit de perskamer van het Witte Huis. "Je kunt in minder dan 60 seconden van de eetkamer bij het Oval Office bij de perskamer zijn."

Drie minuten durende boodschap

Toen uiteindelijk besloten werd een videoboodschap op te nemen, duurde de opname daarvan ook nog ongeveer een uur, zei een beambte van het Witte Huis. De opname van de drie minuten durende boodschap werd een aantal keren opnieuw opgenomen vanwege de vele aanpassingen die Trump tussendoor maakte en zijn moeilijkheden met het voorlezen van de tekst.

De commissie speelde ook getuigenissen van medewerkers van het Witte Huis en beveiligers af. Een van die medewerkers, Pat Cipollone, kreeg de vraag of Trump tijdens de bestorming met de minister van Defensie had gebeld, met de openbare aanklager, of Homeland security. Op alle vragen antwoordde Cipollone "nee". Trump belde tijdens de bestorming wel twee keer met zijn advocaat, Rudy Giuliani, blijkt uit een overzicht van het telefoonverkeer.

Trump "baande een weg van wetteloosheid en corruptie" tijdens de aanval op het Capitool, zei Bennie Thompson, de voorzitter van de congrescommissie. Volgens Thompson moet er verantwoording worden afgelegd voor wat hij een aanval op de democratie noemt. "In de afgelopen anderhalve maand heeft het comité een verhaal verteld over een president die er alles aan heeft gedaan om een verkiezing ongedaan te maken. Hij loog, hij pestte, hij verraadde zijn eed. Hij probeerde onze democratische instellingen te vernietigen."

Bij de Capitoolbestorming vielen meerdere doden. Tegen ruim 850 mensen is vervolging ingesteld voor deelname aan de rellen. Trump ontkent dat hij iets heeft misdaan en blijft bij zijn ongefundeerde claim dat hij de presidentsverkiezingen in 2020 heeft verloren door wijdverspreide fraude.