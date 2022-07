Van Diepen komt tekort voor finale 800 meter: 'Ben nog niet compleet als loper'

In het slotweekeinde komt Van Diepen normaliter nog in actie op de 4 x 400 meter. Op dat onderdeel behaalde hij tijdens de Olympische Spelen van Peking samen met Liemarvin Bonifacia, Terence Agard en Ramsey Angela een zilveren medaille.

Dat leverde Van Diepen de zesde plek in zijn serie op. De Keniaanse olympisch kampioen Emmanuel Kipkurui Korir won de heat in 1.45,38.

Tony van Diepen is er tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene niet in geslaagd de finale van de 800 meter te bereiken. De 26-jarige atleet uit Heerhugowaard klokte een tijd van 1.46,70.

Van 15 tot en met 24 juli wordt in het Amerikaanse Eugene de WK atletiek gehouden. De NOS zendt de finalesessies dagelijks uit om 02.00 uur 's nachts op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Om 19.10 uur is op NPO 1 een samenvatting van de wedstrijden te zien.

Van Diepen had een finaleplaats als grote doel in Eugene, maar kwam daar niet bij in de buurt. "Het was mijn dag niet", concludeerde hij teleurgesteld na zijn race. Van Diepen liep dit jaar al 1.44,14, waarmee hij de derde plaats bezet op de Europese ranglijst over 2022.

"Dit is een goed leermoment", keek hij vooruit naar de Europese atletiekkampioenschappen die over drie weken in München worden gehouden. "Ik heb op de 800 meter nog geen ervaring met twee races lopen in twee dagen. Ik voelde vermoeidheid in de benen. Ik ben nog niet compleet als loper."