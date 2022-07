Van Diepen komt tekort voor finale 800 meter

Tony van Diepen is er tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene niet in geslaagd de finale van de 800 meter te bereiken. De 26-jarige atleet uit Heerhugowaard klokte een tijd van 1.46,70.

Op de openingsdag van het tiendaagse toernooi aan de Amerikaanse westkust was 'Tony2Laps' wel succesvol. Hij maakte deel uit van het Nederlandse kwartet dat op de 4 x 400 meter gemengde estafette zilver behaalde.

In het slotweekeinde komt Van Diepen normaliter nog in actie op de 4 x 400 meter. Op dat onderdeel behaalde hij tijdens de Olympische Spelen van Peking samen met Liemarvin Bonifacia, Terence Agard en Ramsey Angela een zilveren medaille.