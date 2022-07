18 doden bij politieactie tegen bende in Rio

Bij een actie van de politie in een krottenwijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker achttien doden gevallen. Het is een van de dodelijkste politieacties in de stad de afgelopen tijd.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om zestien vermoedelijke criminelen, een inwoonster van de krottenwijk en een politieman. Bij de actie in een van de grootste sloppenwijken van Rio, Complexo do Alemao, werd er geschoten vanuit helikopters in dichtbevolkt gebied.

De politie in Rio voert regelmatig operaties uit in de sloppenwijken van Rio. Volgens een politiewoordvoerder was deze actie gericht tegen een bende die zich schuldig maakte aan autodiefstal, bankberovingen en criminele activiteiten in omliggende buurten.

'Sterven als kakkerlakken'

President Bolsonaro staat achter de harde wijze waarop wordt opgetreden tegen de georganiseerde misdaad en zei eerder dat gangsters "moeten sterven als kakkerlakken".

Er is ook kritiek op het harde politieoptreden in de sloppenwijken. Eerder dit jaar stelde het Braziliaanse hooggerechtshof een aantal voorwaarden op voor de politieacties in de favela's. De rechters bepaalden dat dodelijk geweld alleen mag worden gebruikt als alle andere middelen zijn uitgeput en als er levens mee worden gered.

In mei vielen er desondanks meer dan 20 doden bij een actie in een andere sloppenwijk, Vila Cruzeiro.