Rabobank: 'Spijt van rol in stikstofcrisis'

De Rabobank betuigt spijt voor zijn rol in de stikstofcrisis. Dat meldt dagblad Trouw. De bank zegt "met gemengde gevoelens" terug te kijken op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij, die mede gefinancierd is door banken.

"Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen", laat de Rabobank weten aan Trouw. De jarenlange schaalvergroting is ingezet door de overheid, benadrukt de bank. "Onderaan de streep gaat het er nu om dat we de boeren helpen aan perspectief en de natuur beschermen."

'Schijnzekerheid'

De Rabobank is de grootste geldverstrekker voor boeren in Nederland. Deze week kreeg de bank forse kritiek van het Wereld Natuur Fonds. Het WNF, dat al jaren samenwerkt met de Rabobank, vindt dat de Rabobank het voortouw moet nemen en met concrete voorstellen moet komen om de landbouw te veranderen. Op dit moment maakt de bank zich volgens het WNF schuldig aan "schijnzekerheid op korte termijn".

De bank wil bijvoorbeeld met de bedrijven Lely en FrieslandCampina boeren stimuleren om te investeren in robots en nieuwe vloeren in stallen om de stikstofuitstoot te verminderen. Vanuit de wetenschap en het WNF is er kritiek op die innovatie omdat het onzeker is of die echt leidt tot minder stikstofuitstoot en andere problemen zoals de uitstoot van broeikasgassen er niet door worden opgelost.

Het WNF vindt dat de Rabobank in plaats daarvan met echte oplossingen moet komen en boeren niet op kosten moet jagen. Directeur Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab zegt in Trouw dat de bank zich weliswaar jarenlang aan de regels heeft gehouden en dat de overheid maatregelen steeds heeft uitgesteld, maar dat de bank ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. "Als de Rabobank tien jaar geleden een andere keuze had gemaakt, was de stikstofcrisis nu minder groot en waren er minder boze boeren."