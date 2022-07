Duitsland na enerverend duel met onvermoeibaar Oostenrijk naar halve finales EK

Het Duitstalige onderonsje tussen Duitsland en Oostenrijk op het EK is gewonnen door de Duitsers. In een aantrekkelijke kwartfinale in West-Londen versloeg Duitsland de zuiderbuur met 2-0. Opnieuw hield Duitsland de nul, net als in de drie groepswedstrijden, maar Oostenrijk had zeker een doelpunt verdiend - en misschien wel meer. Duitsland zal verrast zijn door de spelopvatting van de Oostenrijkse vrouwen. Op het wedstrijdformulier stond dan wel 4-5-1, maar Oostenrijk zette Duitsland vroeg vast en dat leverde de Frauen-Nationalmannschaft flinke problemen op. Pas na een half uur kreeg Duitsland een beetje grip, al bleef het continu opletten voor de onuitputbare roodwitten. Oostenrijk raakte twee keer de paal en één keer de lat. Dat bezien mag Duitsland van geluk spreken dat het in de halve finales staat, waar het de Oranjevrouwen of Frankrijk treft, die zaterdag tegen elkaar spelen. Minuut stilte en rouwbanden Het duel begon met een minuut stilte voor de donderdag overleden HSV-legende en oud-international Uwe Seeler. Ook droegen de Duitse vrouwen rouwbanden. Duitsland maakte indruk in de groepsfase. Denemarken (4-0), Spanje (2-0) en Finland (3-0) werden allemaal probleemloos verslagen. Vooral dankzij de telkens scorende spits Alexandra Popp. En dat terwijl Popp niet eens de eerste spits is. Eerste keus Lea Schüller, topscorer van de Bundesliga, is hersteld van corona maar begon alsnog op de bank.

Popp viert haar 2-0, vierde doelpunt op rij dit EK - Pro Shots

Waar een teruggetrokken Oostenrijk werd verwacht, bleek de ploeg van Irene Fuhrmann heel andere plannen te hebben. Vroeg drukzetten en aanvallen. Daardoor ging het op en neer vanaf de eerste seconde. De eerste kans was nog voor Popp, maar daarna was Oostenrijk in de eerste helft verrassend genoeg de gevaarlijkste uit dode spelmomenten. Marina Georgieva kopte op de paal en Duitsland overleefde ternauwernood enkele hachelijke momenten voor het doel. Duitsland toch op 1-0 Langzaam kreeg Duitsland iets meer grip, begon zelf druk te zetten en te loeren op een Oostenrijks foutje. Klara Bühl troefde de treuzelende Carina Wenninger af, legde de bal terug op Popp, die bekeken over de bal heen stapte, waarna Lina Magull eenvoudig binnen kon schieten. 1-0 binnen het half uur. Duitsland drukte door, de 2-0 ruikend, maar dichterbij dan een enorme kans voor Svenja Huth kwamen de Duitsers niet vanwege slordigheden in de eindfase van de aanval. Oostenrijk bleef erin geloven en kwam er steeds sporadisch uit.

Hegering werkt de bal weg - NOS

Dat Duitsland geen gas terug zou nemen, werd al vijftien seconden na rust duidelijk: Giulia Gwinn raakte na een vloeiende aanval de paal. Maar opnieuw intimideerde het Oostenrijk niet. Ze bleven gaan, bleven rennen, bleven duels uitvechten. Onvermoeibaar. Alleen had het pech. Barbara Dunst schoot van grote afstand op de lat, Sarah Puntigam raakte de paal. Het zat niet mee. Naarmate de 1-1 uitbleef, vloeiden de krachten langzaam weg bij Oostenrijk. Zo kon Duitsland weer gevaarlijker worden. Blunder Oostenrijkse keeper Bühl raakte met een fraai schot de lat en even later had ze de beslissende 2-0 op de schoen na een onbaatzuchtig breedtepassje van Popp, maar ook die ging naast. Dat de Oostenrijkers moegestreden waren, bleek uit de beslissende 2-0 van Popp. De sterk keepende Manuela Zinsberger schoot de bal tegen de inkomende Duitse aanvoerder aan, zo het lege doel in. Popps vierde dit EK, waarmee ze de eerste speelster op een EK is, die in vier opeenvolgende wedstrijden scoort. En zo eindigde een spectaculaire voetbalavond in West-Londen in 'slechts' 2-0.