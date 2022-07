Bruidsjurk gevonden na windhoos in Zierikzee, zoektocht naar eigenaar

Een vrouw in Zierikzee heeft na een windhoos die eind vorige maand over de plaats trok, in haar garagebox een jurk gevonden. Omdat de jurk uit een bruidswinkel lijkt te komen, is de vrouw op zoek naar de eigenaar.

De windhoos die in juni over Zierikzee trok, liet een ravage achter. Ook de garagebox van Susanne van de Sande en haar man werd getroffen. Na een aantal dagen mocht Van de Sande de spullen uit de box halen, maar ze vond er ook een kledingzak die niet van haar was.

"Toen ik de jurk in de zak zag hangen, dacht ik meteen: deze neem ik mee naar huis. Deze jurk is vast niet om alledaags te dragen", vertelt ze aan Omroep Zeeland.

Bruidswinkel in Utrecht

De kledingzak waarin de olijfkleurige jurk zat, is van een bruidswinkel in Utrecht. "Je ziet echt meteen dat het voor een speciale gelegenheid is. Ik heb de zak thuis schoongemaakt en de jurk laten drogen. Voor de rest is de jurk nog helemaal intact."

Via sociale media is Van de Sande op zoek gegaan naar de eigenaar, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Ook in haar omgeving weet niemand van wie het kledingstuk is.

"Ik kan me heel goed voorstellen dat het niet je eerste prioriteit is, na alles wat er is gebeurd", zegt Van de Sande "Maar ik hoop dat er misschien iemand is die denkt: hé, deze hing ook nog in mijn kamer. Die mis ik."

Van de Sande wil heel graag dat de jurk weer bij de eigenaar terechtkomt. "Niet in het bijzonder voor de jurk, maar na alles wat we hebben meegemaakt", zegt ze. "Een groot deel van Zierikzee is getroffen. Hoe heftig het ook was, het was ook heel mooi om te zien hoe iedereen elkaar hielp in die dagen. Dit is dan het minste wat ik kan doen."