AZ start Europees avontuur met zuinige zege op Tuzla City: 1-0

De eerste helft was hoopgevend. Odgaard, voor vier miljoen euro overgekomen van Sassuolo en vorig seizoen actief voor RKC, werd in de beginfase gevloerd door keeper Nevres Fejzic met een penalty als resultaat. Dani de Wit schoot vanaf elf meter raak.

Debutant Tuzla City bereikte de tweede ronde door Tre Penne uit San Marino over twee duels te kloppen en kreeg als beloning een tweeluik met AZ, dat in Alkmaar het karwei al wilde klaren.

AZ is zijn Europese campagne gestart met een zuinige zege. In de tweede kwalificatieronde van de Conference League werd Tuzla City met 1-0 verslagen. Dani de Wit benutte na twaalf minuten een strafschop. Volgende week is de return.

Ook na rust maakte AZ het spel, zonder te imponeren. Odgaard kreeg na bijna een uur een vrije kopkans, maar raakte de bal niet goed. Aan de andere kant was het even schrikken bij een mogelijkheid voor Mirzad Mehanovic.

Keeper Hobie Verhulst, die de concurrentiestrijd gewonnen heeft van Peter Vindahl, hield echter zijn doel schoon. AZ maakte nog wel jacht op de 2-0. Tot echt grote kansen leidde dat niet, waardoor de return van volgende week allesbehalve een formaliteit is.

In een eventuele derde ronde wacht voor AZ een confrontatie met Dundee United. Op 4 augustus wordt in Schotland gespeeld, een week later is de return. De winnaar plaatst zich voor de play-offs.