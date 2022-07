Opgave Van Rijthoven in Indianapolis vanwege pijnlijke rug

Tim van Rijthoven heeft zijn fraaie optredens op het gras van Rosmalen (toernooiwinst) en Wimbledon (laatste zestien) nog altijd geen passend vervolg weten te geven. Hij verloor vorige week in Newport in de eerste ronde van de Amerikaan Mitchell Krueger en nu heeft hij in de tweede ronde van het challengertoernooi in Indianapolis moeten opgeven.

Van Rijthoven, die in de eerste ronde in een partij met drie tiebreaks had afgerekend met de Amerikaan Evan Zhu, stond tegen diens landgenoot Ben Shelton op voorsprong, maar kon niet verder spelen vanwege een pijnlijke rug.

De 25-jarige Brabander, sinds afgelopen maandag de nummer 101 op de wereldranglijst, had de eerste set gewonnen in de tiebreak (9-7) en leidde in tweede set met 2-1 toen hij de strijd moest staken.