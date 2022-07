Geel, groen en bolletjes: alles valt samen op perfecte dag voor Jumbo-Visma

Geel en groen winnen in de Tour de France. Dat was de droom van de Jumbo-Visma-ploeg. Met nog drie etappes te gaan lijkt de droom van het Nederlandse team uit te gaan komen, met ook nog de bolletjestrui als bonusprijs. Met zijn zege in de laatste bergrit en de extra minuut voorsprong op Tadej Pogacar kan het bijna niet meer misgaan met Jonas Vingegaard. En dus waren er louter vrolijke gezichten bij Jumbo-Visma.

"Het was een perfecte dag, het had niet beter gekund", sprak de Deense geletruidrager na afloop op de Hautacam. "Het team was ongelooflijk sterk vandaag. Vanochtend vertelde ik mijn vriendin en dochter dat ik de etappe voor hen wilde winnen. En dat lukte, dus ik ben supergelukkig." Pogacar trots op tweede plek Zijn rivaal Pogacar, die nu 3.26 achterstand heeft op de gele trui, zei dat hij de Tour vandaag waarschijnlijk wel heeft verloren. "Ik heb alles gegeven. Ik dacht vandaag niet aan de etappezege, maar aan de gele trui. De tweede plaats is het hoogst haalbare, ik kan trots zijn op dit resultaat."

De reactie van Tadej Pogacar na de achttiende etappe van de Tour de France, waarin Jonas Vingegaard een voorschot nam op de Tourzege. - NOS

Het plan van Jumbo-Visma voor de achttiende etappe werkte perfect, zo concludeerde de ploegleiding tevreden. "Dit is wat we wilden", aldus Grischa Niermann. "Natuurlijk zijn we emotioneel, maar vooral opgelucht dat het zo werkte." "Het plan was om in het begin al mensen mee te sturen en achterin de controle te houden", vertelde zijn collega Arthur van Dongen. "Sepp Kuss moest een strak tempo rijden om Pogacar onder druk te zetten. En dan lijkt het wel een fabeltje dat Wout van Aert zich terug laat zakken en Pogacar de nek omdraait. Grandioos." Van Aert reed het grootste deel van de etappe in de kopgroep en kon zo op de slotklim nog van waarde zijn voor zijn kopman. Sterker nog: door toedoen van Van Aert kon Vingegaard bij Pogacar wegrijden. "Het werkte perfect, en gelukkig had ik superbenen. Ik ben enorm trots dat we vandaag zo hebben kunnen koersen", aldus de Belg.

Geel, groen en bolletjes En zo is de kans groot dat Jumbo-Visma zondag in Parijs de gele, de groene én de bolletjestrui in ontvangst kan nemen. "Geel en groen was onze droom, maar het mag ook meer zijn", zei ploegbaas Richard Plugge. "Vingegaard heeft ontzettend veel geleerd de afgelopen twee jaar, en daar heeft Primoz Roglic hem ook veel bij geholpen. Hij is echt een koele kikker geworden."

En ook Van Aert, winnaar van het groen, kreeg veel lof toegezwaaid. "We hebben vaak gehoord dat geel en groen niet te combineren is, maar met een renner als Wout kan dat wel", aldus ploegleider Niermann. "Grote klasse, wat een geweldige coureur."