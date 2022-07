Van Bommel debuteert bij Antwerp met teleurstellende 0-0 in Europa

Met de aanwinsten Toby Alderweireld, meteen tot aanvoerder gebombardeerd, en Vincent Janssen in de basis begon het ambitieuze Antwerp energiek aan het duel met de vicekampioen van Kosovo, dat het begin vorig seizoen Feyenoord nog zo lastig wist te maken in de voorronde van de Conference League.

Mark van Bommel heeft zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Royal Antwerp FC niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League kwam zijn ploeg in eigen huis niet verder dan een teleurstellende 0-0 tegen FC Drita.

Het zich verdedigend opstellende Drita, in de eerste voorronde te sterk voor het Finse Inter Turku, gunde Antwerp de bal, maar daar wist The Great Old bitter weinig mee te doen. Te vaak kwamen passes niet aan.

Pas een kwartier voor tijd waren Birger Verstraete en Benson Manuel alsnog dicht bij de openingstreffer. Ze misten, maar het was wel het sein voor Antwerp om de druk nog eens op te voeren. Kort voor tijd leidde dat tot een kopbal van Pieter Gerskens, die stijlvol werd gekeerd door Butez. Toen even later Janssen in kansrijke positie de bal van zijn voet liet glijden, was een doelpuntloos gelijkspel het onvermijdelijke resultaat.

De return is volgende week donderdag. Tussendoor wacht Antwerp nog het eerste competitieduel van het nieuwe seizoen: zondag op bezoek bij Anderlecht.