Kano-ongeluk Veluwemeer: moeder overleden, vader en kind vermoedelijk verdronken

Bij een kano-ongeluk op het Veluwemeer zijn waarschijnlijk drie Duitse gezinsleden om het leven gekomen. De moeder is overleden nadat ze uit het water was gehaald, meldt de politie. De vader en een kind zijn vermist. Een dochter ligt nog in het ziekenhuis.

Een grote zoekactie vanmiddag op het Veluwemeer bij Biddinghuizen naar een Duits gezin dat was omgeslagen met hun kano. Een meisje en haar moeder zijn uit het water gehaald, een vader een tweede kind zijn nog vermist. Inmiddels is de moeder overleden. - NOS

De moeder en dochter werden zuidelijk van het eilandje De Ral in het meer gevonden en uit het water gehaald. Het meisje werd gevonden op een boei, met haar gaat het naar omstandigheden goed. De moeder werd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De zoekactie begon vanmiddag rond 15.00 uur, toen de politie werd gewaarschuwd. Het gezin maakte een tochtje in een kano, die ergens op het meer is omgeslagen. Op het eilandje De Snip in het Veluwemeer, ter hoogte van Biddinghuizen, is de kano gevonden.

Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Een boot van Rijkswaterstaat heeft met een sonar in het gebied gezocht. Ook een politiehelikopter en een helikopter van de kustwacht waren ingezet. Eerder waren ook twee traumahelikopters ter plaatse.