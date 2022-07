Aboriginal gemeenschap heeft oplossing voor natuurbranden wereldwijd

Een eeuwenoude traditie zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor een hedendaags probleem: natuurbranden, die zich ook in Europa deze zomer weer op grote schaal voordoen. Door de hitte en droogte kan vuur zich in steeds meer natuurgebieden snel verspreiden. In Australië, waar dit probleem al jaren bestaat, vraagt de Aboriginal gemeenschap nu aandacht voor hun manier van bosbeheer. Eeuwen geleden wisten zij grote branden al tegen te gaan door zelf kleinere branden te stichten. En nu grote delen van de Australische natuur elke zomer in vlammen opgaan, zou het toepassen van die traditie veel kunnen veranderen.

Cultural burning Culturele verbranding is een traditionele methode van de inheemse bevolking van Australië. Het wordt al meer dan 60.000 jaar gebruikt om de natuur gezond te houden. Door de onteigening van het land en het verlies van de Aboriginal identiteit is deze methode in delen van Australië generaties lang niet meer gebruikt. Bij cultural burning worden vakkundig kleine en relatief 'koude' brandjes gesticht. Op die manier wordt droge vegetatie, zoals gevallen bladeren, droog gras en twijgen verbrand. Daardoor wordt de bosgrond minder brandbaar en kan het vuur bij grote branden minder makkelijk om zich heen grijpen.

Volgens het Australische wetenschapsinstituut CSIRO leiden de droge struiken en gras, samen met het extreme weer, tot de hevige bosbranden. En door juist dat gras en die struiken gecontroleerd te laten afbranden, kan het ongecontroleerde vuur zich minder verspreiden. Een methode waar de Aboriginal gemeenschap al jarenlang aandacht voor vraagt.

Een eeuwenoude inheemse traditie, zou nog eens de oplossing kunnen zijn voor de vele natuurbranden wereldwijd. - NOS