Russen naderen grote energiecentrale in Donetsk, front schuift langzaam op

Russische troepen rukken op in de richting van de op een na grootste energiecentrale in Oekraïne: Vuhlehirsk. Deze kolencentrale, die nog stamt uit de Sovjettijd, ligt zo'n 50 kilometer ten noordoosten van de stad Donetsk. In de omgeving van de energiecentrale hebben de afgelopen dagen zware gevechten plaatsgevonden, schrijft het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW).

De dreigende inname van de kolencentrale is een onderdeel van Ruslands gestage opmars in de Donbas, aldus het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse update over de situatie in Oekraïne. Dit past bovendien in het Russische plan om cruciale infrastructuur in Oekraïne in te nemen, aldus de Britten.

Volgens het ministerie richt Rusland zijn pijlen ook op de inname van de steden Kramatorsk en Slovjansk, die de afgelopen weken al doelwit waren van zware artilleriebeschietingen. Kramatorsk en Slovjansk liggen zo'n 80 kilometer ten noordwesten van de kolencentrale.